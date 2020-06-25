Петропавловск-Камчатский, , 11:15 — REGNUM Избирательную комиссию Камчатки о своём намерении участвовать в выборах губернатора региона в единый день голосования 13 сентября уведомил кандидат от КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Читайте также: Губернатором Камчатки захотел стать домохозяин без прописки в РФ

КПРФ выдвинула на выборы генерального директора ООО «Северные морские биотехнологии», депутата Законодательного собрания края Валерия Быкова.

Быков стал 12 кандидатом, заявившим о своём выдвижении на выборах губернатора Камчатки.

Отметим, что на Камчатке кандидаты на выборы губернатора могут выдвигаться как самостоятельно, так и при поддержки политических партий. Врио главы региона Владимир Солодов заявился на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух регионах Дальнего Востока 13 сентября состоятся выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.