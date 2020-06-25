Новосибирск, , 11:08 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете Новосибирска намерены обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан в 2020 году.

«Пандемия внесла очень серьёзные изменения в жизнь многих людей: сократились доходы семей, некоторые остались без работы, повысилась тревожность людей за будущее. В этих условиях мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года до 2021 года, — прокомментировал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.— Сдерживание тарифов — это то, что необходимо делать, если мы говорим о помощи людям, об укреплении социальной и демографической политики страны».

В обращении, размещенном на сайте горсовета Новосибирска говорится, что распоряжением правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 года утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год, в том числе и для Новосибирской области на II полугодие в размере 4,9%.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, просим вас рассмотреть возможность установления моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на II полугодие 2020 года», — уточняется в документе.