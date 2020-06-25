Джакарта, , 11:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны уделять приоритетное внимание усилиям по репатриации тысяч беженцев народности рохинджа в Мьянму, сообщает Antara.

Более того, план репатриации еще не реализован, учитывая пандемию.

Основываясь на рекомендациях специальной целевой группы, которая работает с февраля прошлого года, генеральный секретарь АСЕАН заявил о необходимости осуществить два проекта развития в штате Ракхайн.

Известно, что переговоры между Мьянмой и Бангладеш о репатриации беженцев рохинджа были непростыми, в то время как сами беженцы отказывается возвращаться в штат Ракхайн в Мьянме из-за угрозы преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предлагает государствам — членам АСЕАН отвергнуть запланированную Израилем аннексию палестинских территорий.

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