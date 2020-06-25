Приштина, , 11:15 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти отказался участвовать в переговорах с руководством Сербии в США, намеченных на 27 июня. Об этом Хоти сообщил 25 июня на своей странице в Twitter.

Он отметил, что его отказ участвовать в переговорах связан с обвинениями против властей края, выдвинутыми Специальным трибуналом по Косово. Об этом уведомлен спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

«Я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разбираться с ситуацией», — пояснил Хоти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальный трибунал по Косово предъявил главе края Хашиму Тачи и председателю основанной им Демократической партии Косово Кадри Весели обвинения всерии преступлений, включая убийства, похищения людей и пытки. После этого Тачи прервал официальную поездку в США, где он должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем.

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