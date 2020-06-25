Киев, 25 июня 2020, 11:12 — REGNUM В бедных семьях рождаются дети «очень низкого качества», заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова 24 июня во время вебинара в Киевской школе экономики.
По её словам, государство не должно помогать бедным, максимум предоставлять им ночлег и еду.
Далее Третьякова начала рассуждать о мерах по стерилизации бедного населения, которые практиковались в Великобритании, Сингапуре и других странах.
Слова депутата осудила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, напомнив, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по правам ребёнка.
В свою очередь политический эксперт Владимир Кацман предположил, что на Украине скоро могут начать «мерить черепа» по примеру нацистской Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство социальной политики Украины спрогнозировало, что в 2020 году уровень бедности на Украине составит 45%, что на 6,5% выше, чем в 2019 году.
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