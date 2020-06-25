Киев, , 11:12 — REGNUM В бедных семьях рождаются дети «очень низкого качества», заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова 24 июня во время вебинара в Киевской школе экономики.

По её словам, государство не должно помогать бедным, максимум предоставлять им ночлег и еду.

«Когда мы демографически даём такие средства… рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование и прочее, а рожают ребёнка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу жёстко, детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они тоже садятся на публичные средства», — заявила депутат.

Далее Третьякова начала рассуждать о мерах по стерилизации бедного населения, которые практиковались в Великобритании, Сингапуре и других странах.

Слова депутата осудила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, напомнив, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по правам ребёнка.

В свою очередь политический эксперт Владимир Кацман предположил, что на Украине скоро могут начать «мерить черепа» по примеру нацистской Германии.

«Вы меня извините, пожалуйста, но кто дал этому монобольшинству такое право судить нас по тому, какие дети у нас — правильные или неправильные? Что следующим шагом будет — замер черепов или сравнение каких-то генетических особенностей? Нам ещё этого не хватало, вы совсем там в Раде с ума посходили!» — сказал он в эфире телеканала 112.ua.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство социальной политики Украины спрогнозировало, что в 2020 году уровень бедности на Украине составит 45%, что на 6,5% выше, чем в 2019 году.

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