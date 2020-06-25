Тбилиси, , 11:18 — REGNUM На Грузию возложена функция следить за безопасностью в своем регионе, и в этом направлении растет сотрудничество с США. Об этом 25 июня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время правительственного заседания, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Мы все должны хорошо понимать, что у нас есть функция в регионе, эта функция, в первую очередь, безопасность и мир. В этом направлении наше сотрудничество с США приобретает все большую нагрузку и содержание», — сказал Гахария.

Он добавил, что ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов дали высокую оценку работе грузинских спецслужб в борьбе терроризмом.

Стоит отметить, что ранее американский конгрессмен Дон Бэкон заявил, что считает необходимым усилить связи между США и Грузией.

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