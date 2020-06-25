Пермь, , 10:51 — REGNUM В Пермском крае утром 25 июня открылись 1780 избирательных участков. Вплоть до 1 июля граждане могут проголосовать на них по поводу поправок в Конституцию России.

Голосование проходит ежедневно с 8:00 до 20:00 по местному времени. А желающие смогут отдать голос во дворе своего жилого дома. Выезд будет организованы с 17:30 до 22:00 в один из дней голосования.

Желающие смогут проголосовать и на дому. Как сообщало ИА REGNUM голосование по изменениям Конституции стартовало 25 июня по всей России.