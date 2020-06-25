Москва, , 10:49 — REGNUM Поправки к Конституции зададут высокие требования к власти по повышению качества жизни граждан, изменения станут основой развития России на десятилетия вперед. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для него как для инициатора общероссийского голосования принципиально важно услышать мнение граждан по вопросу обновления Конституции. Сегодня открылись участки для голосования. Каждый гражданин, который имеет право голоса, может принять решение голосовать или не голосовать — это его право. Но очень важно понимать, что это тот самый момент, когда каждый гражданин своим голосованием может принять непосредственное участие в определении облика нашей страны на ближайшие несколько десятилетий, а реально даже на более продолжительный срок», — заявил Долгов.

Сенатор призвал внимательно изучить предлагаемые изменения в Основной закон.

«Важно вчитаться в эти поправки каждому и посмотреть, на что они направлены. А они направлены на создание дополнительных конституционных гарантий, которые будут обязательны для всех органов власти всех уровней, — это прямое действие. В этих нормах закрепляются обязательства государства по обеспечению фундаментальных прав граждан», — отметил парламентарий.

В первую очередь речь идет о социальной сфере, вводится понятие социального партнерства государства и граждан.

«Государство будет обязано обеспечивать фундаментальные социальные права — будь то индексация пенсий, пособий, будь то выплата зарплаты не ниже прожиточного минимума. В сфере здравоохранения фиксируются обязательства государства на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — как единой публичной власти по обеспечению доступной и качественной медицины», — говорит Долгов.

Он также обратил внимание на требования, которые будут предъявляться к чиновникам.

«Они должны быть лишены любых мотиваций работать на иностранные государства, то есть любую финансовую привязку к иностранным государствам Конституция запретит для чиновников высшего уровня. Это призвано способствовать повышению качества управления, это требование к государству», — указал парламентарий.