Джакарта, , 10:38 — REGNUM Индонезия предлагает другим государствам — членам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отвергнуть запланированную Израилем аннексию палестинских территорий, что считается нарушением международного права и различных резолюций ООН, сообщает Antara.

«Я приглашаю страны — члены АСЕАН коллективно выступать в поддержку прав палестинцев», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после участия в 35-м заседании совета сообщества по политической безопасности АСЕАН.

Ранее Ретно Марсуди обратилось к 30 дружественным странам с просьбой заручиться международной поддержкой, чтобы не допустить запланированной аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто приехал на парад Победы в Москву.

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