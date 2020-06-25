Барнаул, , 10:35 — REGNUM В 107 труднодоступных населённых пунктах Алтайского края, расположенных на территории 29 городских округов и муниципальных районов досрочное голосование по поправкам к Конституции стартовало с 16 июня. Как сообщает сегодня, 25 июня, краевой избирком, в проведении такого голосования задействованы 75 участковых избирательных комиссий.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции в Алтайском крае Избирательная комиссия Алтайского края

Участникам голосования по поправкам к Конституции измеряют температуру Избирательная комиссия Алтайского края

К примеру, в Кытмановском районе самым удаленным от избирательного участка населенным пунктом является посёлок Врублевский, он находится от избирательного участка на расстоянии 24 километров, а проживает в нем всего два человека. По словам председателя УИК №1105 Оксаны Бушиной, летом до этих сел можно добраться на легковой полноприводной машине, а вот весной, чтобы доехать, потребовался бы гусеничный трактор или вездеход. Выезд в территории прошел с участие общественных наблюдателей.

Сотрудники избирательной комиссии Избирательная комиссия Алтайского края

В Мамонтовском районе досрочное голосование прошло в посёлке Потеряевка, где проживают преимущественно пожилые люди, а удаленность от сельского совета составляет 35 километров. Путь до него проходит по полевой дороге среди полей, засеянных пшеницей, рапсом, чечевицей, гречкой. Также нужно преодолеть две рукотворных плотины. Под солонцем, да после проливного дождя, туда очень трудно проехать, — поясняют сотрудники избиркома. Любопытно, что место для голосования в Потеряевке определён спортзал местной малокомплектной школы в здании действующего православного храма.

Голосование по поправкам к Конституции на Алтае Избирательная комиссия Алтайского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции было инициировано после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.