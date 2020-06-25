Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Проголосовать по поводу поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге удастся на 600 придомовых территориях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Оставить свой голос можно будет, если дом прикреплён ко двору, где пройдёт голосование. В городе организовано 105 мобильных участков.

Ознакомиться со списком дворов и домов можно в документе с сайта горадминистрации. Проголосовать на конкретной территории удастся не во всё дни, мобильные пункты работают ограниченное время.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование началось 25 июня 2020 года и продлится по 1 июля 2020 года (нерабочий день).

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале открыли центры общественного наблюдения