Москва, , 10:41 — REGNUM Гарантии трудовых и социальных прав российских граждан повысятся в случае принятия поправок к Конституции РФ, так считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 25 июня журналистам.

Медведев, отвечая на вопрос, являются ли предлагаемые поправки больше социальными или политическими, заявил, что они повышают гарантии трудовых и социальных прав и весьма важны. Принятие предлагаемых изменений создаст дополнительную прочность правовому фундаменту, пояснил он.

Это означает и дополнительное укрепление фундамента государства, и дополнительные возможности защиты прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Медведев проголосовал по вопросу изменения Конституции России в московской гимназии 1448 на улице Довженко.

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