Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Открытие границ в Грузии для иностранных туристов с 1 июля не предполагает, что будут пропускать гостей из стран, где высок риск заразиться коронавирусом. Это заявление замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния 25 июня опубликовали на грузинском «Общественном телевидении».

«Мы не позволим вирусу проникнуть в страну. Если мы открываем двери для стран с высоким риском, конечно же, тут не нужно особо анализа, чтобы понять, что эти риски окажутся и в нашей стране», — сказала Габуния.

Она добавила, что будет составлен список «зеленых стран», туристам которых разрешат посещать Грузию. Также для гостей страны может быть разработан механизм проверки на коронавирус, но пока не предполагается, что это не будет применяться массово.

Стоит отметить, предварительно сообщалось, что в Грузии готовятся принимать туристов из Германии, Чехии, Австрии, Литвы и Латвии. О рассмотрении вопроса открытия границ для туристов из России не заявляли.

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