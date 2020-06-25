Омск, , 10:15 — REGNUM В Омской области проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в общероссийском голосовании 25 июня принял участие губернатор региона Александр Бурков.

Омский губернатор Александр Бурков голосует по поправкам к Конституции РФ Omskportal.ru

«Губернатор Омской области сделал свой выбор, проголосовав за предлагаемые изменения в основном законе государства», — говорится в сообщении.

Наиболее важной он назвал поправку, фиксирующую, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума, социальные поправки, гарантирующие достойный уровень социальной поддержки.

Всего в Омской области работают 1743 участковых избирательных комиссии. В местах временного пребывания организованы дополнительные 42 УИК. Все избирательные комиссии обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты. Кроме того, организовано 2129 уличных точек для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

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