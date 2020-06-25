Москва, , 10:14 — REGNUM В ходе визита в Россию министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым, сообщает Detik.

Встреча состоялась в офисе Министерства обороны России в Москве 23 июня 2020 года. На ней также присутствовал посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях. В том числе развитие связей в оборонной промышленности.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая образование, совместное обучение и сотрудничество в оборонной промышленности», — говорится в заявлении министерства обороны Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто приехал на парад Победы в Москву.

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