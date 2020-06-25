Москва, , 10:06 — REGNUM Изменения, предлагаемые в Конституцию РФ, стали исключительно важными в условиях пандемии коронавируса, когда множество людей осталось без работы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вот, казалось бы, эти общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, — они стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов или основной работы», — сказал Медведев.

Он напомнил, что в рамках изменений предлагалось укрепить трудовые права жителей РФ, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, а также ввести помощь многодетным семьям в России.

Медведев назвал актуальными данные изменения, предлагаемые в Конституцию РФ, а перечисленные нормы вносятся напрямую в Главный свод законов страны, и никакие власти в России не смогут отказаться от проведения индексации, поскольку это конституционально закреплено.