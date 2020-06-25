Чита, , 09:56 — REGNUM По случаю начавшегося сегодня в России голосования по поправкам к Конституции РФ глава администрации Читы Александр Сапожников пришел на свой избирательный участок прямо к открытию. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает официальный сайт администрации города.

«Я первый проголосовал на своем избирательном участке. В 8:00 посмотрел, как работают у нас участки. Для меня очень важен сегодняшний день, как для россиянина, для руководителя городской администрации, ветерана боевых действий. Все поправки для меня очень близки. Считаю их продуманными», — подчеркнул сити менеджер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, как и в других регионах России, сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Они были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание федеральному собранию. Голосование пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.