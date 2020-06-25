Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинской области отдать свой голос по поводу поправок к Конституции можно на 2304 участках. Они уже начали работу, заявил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.

По его словам, открылись они в том числе и на предприятиях. В участковые комиссии доставлены и бюллетени, и средства защиты от инфекций. Часть граждан смогут проголосовать на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по Конституции началось 25 июня. Оно продлится до 1 июля.