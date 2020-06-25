Киев, , 10:08 — REGNUM Крупнейшая шведская компания по производству мебели IKEA попала в скандал после того, как британская неправительственная организация Earthsight на своем сайте опубликовала информацию, согласно которой стулья, выпущенные IKEA, были изготовлены из древесины, незаконно срубленной на территории Украины в Карпатах. Об этом 24 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Согласно информации Earthsight, один из субподрядчиков IKEA в 2018 году совершил незаконную вырубку леса в нарушение украинского природоохранного законодательства. По данным организации рубка леса проходила на 109 участках украинской части Карпатского хребта.

Нарушение заключалось в сроках проведения мероприятий по добыче древесины, которые происходили в период с апреля по июнь 2018 года. Сообщается, что проведение данной хозяйственной деятельности в указанный период времени запрещено из-за сезонного размножения обитающих на территории медведей, волков, рысей и других редких видов животных.

Из полученной древесины впоследствии изготавливались стулья Terje и Ingolf. По данным расследователей из Earthsight, вырубка на территории Украины продолжалась в 2019—2020 гг., и она «велась даже во время мирового локдауна, введенного после начала пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2».