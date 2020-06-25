Анкара, , 09:57 — REGNUM Представитель президента Турции Фахреттин Алтун подверг критике книгу бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Об этом 25 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Причиной недовольства стала публикация Болтоном подробностей переговоров между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом.

Алтун подчеркнул, что приведенная в книге информация является искаженной и служит личным амбициям Болтона, а также решению внутриполитических задач.

«Понятно, что цель этой лжи обусловлена внутриполитическими соображениями, а также личной выгодой», — подчеркнул политик.

Напомним, книга Болтона спровоцировала крупную дискуссию о действиях Трампа на посту президента из-за содержащихся в ней, предположительно, секретных сведений.