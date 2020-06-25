Москва, , 09:51 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто приехал на парад Победы в Москву, сообщает Detik.

Издание отмечает, что там Прабово Субианто также встретился с министром обороны Китая Вей Фэнхэ.

https://twitter.com/Kemhan_RI/status/1275773740089880576

Министерство обороны Индонезии заявило, что Прабово Субианто и Вэй Фэнхэ вместе наблюдали за парадом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Прабово Субианто встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в различных областях, в том числе развитие связей в оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в 2020 году состоялся 24 июня, так как 9 мая провести его не было возможности из-за пандемии коронавируса.

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