Чита, , 09:47 — REGNUM Более пяти тысяч жителей Забайкальского края записались в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Забайкальского края Натальи Дроботушенко.

«На данный момент выписано 5068 направлений для наблюдателей. Часть из них уже вручили, часть передали общественным организациям для последующей передачи самим наблюдателям. Из-за большого потока заявок мы продлили прием по 29 июня. По предварительной информации, ожидаем еще порядка тысячи наблюдателей», — сказала Наталья Дроботушенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, как и в других регионах России, сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Всего в Конституцию вносится 46 поправок. По состоянию на 24 июня свой выбор досрочно сделали 409 человек.

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