Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей не беспокоится из-за показаний, которые ему предстоит дать в связи с расследованием ФБР из-за приписываемых связей между Россией и избирательным штабом американского президента Дональда Трампа. Об этом Рей заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Рея, с Трампом у него сложились профессиональные отношения, которые, как он считает, и должны существовать между главой государства и директором ФБР. При этом он отметил, что ни разу не встречался с действующим президентом тет-а-тет.

Главу спецслужбы спросили, беспокоится ли он из-за предстоящей дачи показаний в юридическом комитете Сената Конгресса США в рамках слушаний, касающихся предположительных связей команды Трампа с Москвой. Рей ответил отрицательно, добавив, что часто даёт показания в Конгрессе, и это уже превратилось в рутину.

Ранее в июне в юридическом комитете состоялись слушания, на которых был первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн. Это были первые слушания по поводу начатого в 2016 году расследования ФБР, известного как «ураган перекрестного огня» (Crossfire Hurricane). В середине мая об этой серии заседаний объявил председатель комитета Линдси Грэм. Он пояснил, что слушания будут иметь отношение к снятию обвинений минюста в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и получению ФБР санкции на слежку за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

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