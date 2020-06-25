Анкара, , 09:43 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о роли Турции в войне в Ливии. Об этом дипломат рассказал в интервью местному радио «Башашекхир».

Глава турецкой дипломатии обвинил Францию в «опасных играх и лицемерии» в Ливии, а также во влиянии на политику Египта. Чавушоглу сказал, что СБ ООН поддерживает Правительство национального согласия Ливии, в то время как Франция (входя в СБ ООН), поддерживает другую сторону конфликта. Дипломат назвал такую позицию «лицемерием».

"Все видят, что настоящая Франция играет в опасную игру», — сказал Чавушоглу.

Этим комментарием дипломат вернул Макрону его слова об «опасных играх» Турции в Ливии.

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