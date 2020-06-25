Париж, , 09:25 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предложил профсоюзам конверт в шесть миллиардов евро, чтобы увеличить зарплату немедицинскому персоналу в больницах, передает BFM TV.

Документ, предоставленный профсоюзам, предусматривает, что повышение заработной платы в государственном секторе вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Оливье Веран выдвинул цифру в шесть миллиардов евро «для больниц, медико-социальных и частных учреждений. Эта сумма включает в себя общее повышение заработной платы государственных служащих и пересмотр премий.

Напоминаем, после успеха акции проста 16 июня, в которой приняли участие десятки тысяч демонстрантов по всей Франции, несколько профсоюзов и группы по уходу за больными, организаторы призвали к новой мобилизации 30 июня 2020 года.