Уфа, , 10:54 — REGNUM Заместитель председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров оценивает голосование по поправкам к Конституции РФ как акт высокого доверия президенту России Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Об этом сообщает издание «Благоварские вести».

По его словам, голосование является уникальным событием в истории России. Почти неделю можно будет голосовать за поправки к Конституции. Готовясь к голосованию, специалисты учли международный опыт проведения подобных мероприятий в условиях действия ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Рустем Ахмадинуров отметил, что в текущем году 11 стран мира успешно провели аналогичные мероприятия. При этом наша страна перенесла голосование по Конституции РФ с 22 апреля на 1 июля, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью своих граждан.

Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что в настоящее время предприняты все меры, для недопущения распространения коронавируса во время голосования. В Башкирии специалисты проработали и предусмотрели все штатные ситуации. В случае, если гражданин опасается выходить из дома, то к нему прибудут на дом сотрудники избиркома. Если же есть сомнения в чистоте голосования, то наблюдатели будут рядом. При этом у каждого гражданина есть время, чтобы внимательно ознакомиться в предлагаемыми поправки к Конституции.

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