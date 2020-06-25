Триполи, , 09:27 — REGNUM Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салах Исса призвал Египет оказать поддержку в случае вторжения военных Правительства национального согласия (ПНС) в город Сирт. Об этом 24 июня сообщает агентство MENA.

«Вмешательство Египта было бы законным, если бы террористы перешли красную черту», — цитирует агентство слова спикера.

В заявлении Агила Салаха Иссы отмечается, что народ Ливии официально просит власти Египта оказать поддержку, для обеспечения национальной безопасности Ливии и Египта.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. В настоящее время государство расколото на несколько противоборствующих анклавов. ПНС поддерживается вооруженными силами Турции, в то время как Ливийская национальная армия (ЛНА), а также Палата представителей Ливии рассчитывает на помощь Египта.