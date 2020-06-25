Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Член Конгресса Соединенных Штатов Дон Бэкон заявил, что с Грузией нужно установить более тесные связи и поддержал оказание ей помощи. Об этом он 24 июня написал на своей странице в соцсети Twitter.

Американский политик сообщил о своей встрече с послом Грузии в США Дэвидом Бакрадзе. Бэкон отметил, что обеим странам постоянно приходится сталкиваться с угрозами, которые якобы исходят со стороны России.

«Я выступаю за более тесные связи с Грузией и поддерживаю оказание ей помощи для лучшей защиты своего суверенитета», — написал конгрессмен.

Стоит отметить, что в политике Грузии антироссийская риторика стала обязательным атрибутом публичных заявлений. При этом Россия входит в тройку крупнейших экспортеров и импортеров Грузии.

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