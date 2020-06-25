Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:09 — REGNUM Танзанийская газета Daima лишилась лицензии за неоднократное нарушение законов страны и «этических норм журналистики». Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства информации Танзании.

Начиная со среды, 24 июня, частная газета не имеет права публиковать или распространять свои материалы в любом месте в Танзании или за ее пределами.

«Усилия были предприняты, чтобы… напомнить редакторам газеты, что лицензия издания уже более года не приносит должных плодов, и напротив, приводит к упрямству, полемике и презрению к властям страны, что, очевидно, связано со злым умыслом», — говорится в заявлении министерства.

Издатель газеты может повторно подать заявку на получение лицензии на печать и распространение газеты, добавили в министерстве.

По словам репортеров, это уже не первый случай, когда у танзанийской газеты была отозвана лицензия. Правозащитники раскритиковали власть и силы безопасности в связи с тем, что они описывают как преследование оппозиции, СМИ и критиков правительства, сообщил корреспондент ВВС в Дар-эс-Саламе Сэмми Авами. Однако в правительстве настаивают, что происходящее не противоречит законам страны.