Москва, , 08:46 — REGNUM Давать денежную компенсацию за отказ от места в детском саду предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

В письме депутата на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова предлагается установить ежемесячную компенсацию за отказ от места в детсаду, сообщает RT.

При этом парламентарий настаивает на том, что родители могут в любой момент отказаться от выплат и вновь занять очередь в детсад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Власов предлагал отменить оплату ЖКХ на время карантина, снизить транспортный налог на 25%, а также перенести начало учебного года на октябрь.