Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM В Свердловской области голосование по поправкам в Конституцию России идёт с учётом санитарных норм. Об этом сообщает облизбирком.

Для безопасности процесса участковые комиссии получили 10 млн масок, защитных экранов, санитайзеров, халатов, перчаток, бесконтактных термометров и некоторых других нужных предметов. Также им отправлено 75 тонн дезинфицирующих жидких средств.

Проголосовать можно будет и во дворах жилых домов. Такое голосование будет организовано в 35 муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге, и охватит более тысячи групп граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области открылись 2 532 избирательных участка. Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля.

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