Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая, сообщает The New York Times.

Отмечается, что глава Белого дома подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом «репрессивных китайских пошлин».

Пошлины будут введены в том случае, если Китай не выполнит обязательств по закупкам в рамках первой фазы торговой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США воздержались от введения ограничительных мер против чиновников Китая за якобы притеснение уйгуров ради реализации торговой сделки с Пекином. Вместо этого Соединенные Штаты вводят против Китая пошлины.