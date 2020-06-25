Иркутск, , 08:32 — REGNUM Жители Иркутской области начали голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает областной избирком, всего в регионе открылись около 1,9 тыс. избирательных участков. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов до 1 июля.

Все избиркомы получили антисептические средства и средства индивидуальной защиты для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее правительство Иркутской области закупило для них более 1,7 млн одноразовых масок, 1,7 млн одноразовых перчаток, 64 тонны антисептика, около двух тысяч бесконтактных термометров, более 1,2 млн шариковых ручек.

На входе в помещения для голосования гражданам измеряют температуру. Для соблюдения социальной дистанции на полу нанесена разметка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Но голосование по ним пришлось перенести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса.