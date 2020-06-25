Красноярск, , 08:30 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, 25 июня губернатор края Александр Усс с супругой проголосовали на избирательном участке, расположенном в лицее №2 в Красноярске.

В Красноярском крае зарегистрировано 2 066 676 участников голосования. К работе приступили 2150 участков. Также будут работать 39 участков в местах временного пребывания избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ пройдёт с 25 июня по 1 июля.

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