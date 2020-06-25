Киев, , 08:23 — REGNUM Радикальные националистические организации используются для разрушения украинской государственности, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в эфире телеканала Zik.

По его словам, некие внешние силы при помощи националистов хотят превратить Украину в колонию.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определённые организации, такие как «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и в колонию», — заявил депутат.

Кива добавил, что при ОПЗЖ было создано гражданское движение «Патриоты — За жизнь», целью которого является защита мирных граждан от нападок радикалов.

«Мы будем противостоять хаосу, беззаконию и беспределу, происходящим в нашей стране», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Березно Ровенской области Украины боевики «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались сорвать встречу местных жителей с депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергеем Литвиненко.

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