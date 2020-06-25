Килва, 25 июня 2020, 08:22 — REGNUM Лидер танзанийской оппозиции Зитто Кабве был освобожден под залог после того, как провел ночь под стражей. Об этом передает ВВС Swahili.
По информации журналистов телерадиокомпании, Кабве был арестован вместе с несколькими своими соратниками во время проведения внутреннего собрания его партии «ACT-Wazalendo».
Как заявили в полиции, собрание партии, проходившее в Килве, было незаконным и «ставило под угрозу мир».
Кабве и его соратники предстанут перед судом в следующую среду, 1 июля.
«Слабый характер обвинений вкупе с отсутствием подробностей ясно показывает, что это действительно является репрессивной попыткой правительства и ССМ [правящей партии] запугать избирателей и конкурентов с помощью государственных органов», — говорится в заявлении AСТ-Wazalendo.
«Мы призываем полицию немедленно снять обвинения и принести извинения Зитто и нашим коллегам», — добавили в партии.
Как отмечают журналисты, всеобщие выборы в Танзании должны пройти в октябре. На них действующий президент страны Джон Магуфули, как ожидается, будет претендовать на второй президентский срок.