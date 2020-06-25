Килва, , 08:22 — REGNUM Лидер танзанийской оппозиции Зитто Кабве был освобожден под залог после того, как провел ночь под стражей. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Кабве был арестован вместе с несколькими своими соратниками во время проведения внутреннего собрания его партии «ACT-Wazalendo».

Как заявили в полиции, собрание партии, проходившее в Килве, было незаконным и «ставило под угрозу мир».

Кабве и его соратники предстанут перед судом в следующую среду, 1 июля.

«Слабый характер обвинений вкупе с отсутствием подробностей ясно показывает, что это действительно является репрессивной попыткой правительства и ССМ [правящей партии] запугать избирателей и конкурентов с помощью государственных органов», — говорится в заявлении AСТ-Wazalendo.

«Мы призываем полицию немедленно снять обвинения и принести извинения Зитто и нашим коллегам», — добавили в партии.

Как отмечают журналисты, всеобщие выборы в Танзании должны пройти в октябре. На них действующий президент страны Джон Магуфули, как ожидается, будет претендовать на второй президентский срок.