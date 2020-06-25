Токио, , 08:46 — REGNUM Правительство Японии выразило протест властям КНР в связи с названиями, которые Пекин, по мнению Токио, незаконно, присвоил в 50 местах участку морского дна у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил 25 июня во время пресс-конференции в Токио.

Напомним, Китай считает эти острова своими незаконно оккупированными Японией территориями.

«Острова Сенкаку как исторически, так и в соответствии с международным правом являются нашей территорией, и присвоение названий участку морского дна в их районе этого не изменит», — сказал Суга. По его словам, китайской стороне по дипломатическим каналам был выражен «суровый протест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай выразил протест в связи с действиями Японии в отношении спорных островов Дяоюйдао (Сэнкаку) в Восточно-Китайском море. Негодование Китая связано с действиями местных властей города Исигаки на Окинаве, изменившего название административного района, включающего острова, с Тоноширо на Тоноширо-Сенкаку.

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