Кемерово, , 08:05 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он проголосовал сегодня утром, 25 июня, на участке № 331 в Кемерове, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Напомним, сегодня, 25 июня, в Кузбассе началось голосование по поправкам к Конституции РФ.

На территории региона открылись 1676 участков для голосования. Они будут работать ежедневно до 1 июля, включительно.

«Жизнь меняется, и Конституция — наш основной закон — должна соответствовать текущей ситуации, реалиям жизни, — отметил Цивилёв. — Поддерживая поправки, мы голосуем за развитие России и справедливость в обществе. За то, чтобы наша страна была экономически сильной, независимой, чтобы у людей была комфортная достойная жизнь. Будущее страны зависит от нашего выбора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всех избирательных участках соблюдены все меры безопасности.

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