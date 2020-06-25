Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM В шести отдалённых деревнях Свердловской области явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 100%. Об этом сообщает региональный избирком.

Всего в труднодоступных и отдалённых территориях в 15 муниципалитетах свои голоса отдали 2 078 граждан. В среднем, явка составила 47,35%.

Рекордной явка оказалась в сёлах Голышево и Кедровка, посёлках Пакина и Новосёлово, а также в двух деревнях на территории Верхотурского городского округа. Голосование там прошло 24 июня.