Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемеровской области стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Официальный телеграм-канал «Цивилев. Live» уточняет, что на избирательных участках соблюдены все меры безопасности.

«Сегодня историческое событие — начинается голосование по поправкам в Конституцию России, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Голосуя за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которыми выступает президент России Владимир Владимирович Путин. Эти инициативы востребованы обществом и отвечают интересам людей. Прежде всего поправки направлены на закрепление принципов социальной справедливости, повышение благосостояния граждан, защиту детства».

Отметим, что на входе на избирательный участок кузбассовцам измеряют температуру, обрабатывают антисептиком руки, выдают маски и перчатки. На полу нанесена специальная разметка, а паспортные данные сверяются на расстоянии.