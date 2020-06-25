Сеул, , 07:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствует действия лидера КНДР Ким Чен Ына, который отложить план применения военных действий в отношении своего южного соседа, предложенный Генштабом страны. Об этом представитель южнокорейского министерства объединения 25 июня заявил журналистам.

По его словам, последние шаги Севера по приостановке своих планов в нынешний критический момент развития отношений «являются позитивным сигналом».

«Надеемся, что две Кореи смогут улучшить взаимные отношения и обсудить все проблемы в ходе диалога», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Республики Корея, представленный Генштабом страны.

В ходе предварительного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, проводимого в формате видеоконференции, Ким Чен Ын «дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА».

Также КНДР демонтировала пропагандистские громкоговорители, установленные ранее в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Читайте также: КНДР приступила к демонтажу громкоговорителей на границе с Южной Кореей

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Южной Кореи