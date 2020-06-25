Ульяновск, , 06:20 — REGNUM В Ульяновской области полномочия по государственному надзору за сохранностью автомобильных дорог переданы транспортной инспекции. Данная структура сформирована на базе министерства промышленности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Министерство промышленности и транспорта в рамках создания региональной транспортной инспекции переформатировало работу департамента Гостехнадзора. На вновь созданную структуру возложен надзор за сохранностью региональных и межмуниципальных трасс, контроль пассажирских перевозок, включая такси, а также в области организации дорожного движения.

Региональные власти отмечают, что в качестве внештатных транспортных инспекторов выступят руководители государственных автотранспортных предприятий и инженеры по безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области также переформатируют медицинскую палату. Также рассматривается вопрос создания автономной некоммерческой организации (АНО), где палата и минздрав могут выступить учредителями. Ранее заявлялось, что будет реформирована администрация губернатора, министерство промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития

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