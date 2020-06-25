Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук и американский постоянный представитель при ООН Келли Крафт призвали членов Совета Безопасности организации продлить оружейное эмбарго против Исламской Республики, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

В официальном заявлении говорится, что Соединенные Штаты уже разработали проект соответствующей резолюции для Совбеза ООН. Ее планируют распространить среди членов организации в течение недели.

«Спецпредставитель Хук и постпред Крафт призвали членов Совета Безопасности продлить оружейное эмбарго», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «полным провалом» политику максимального давления США. По его словам, введенные Соединенными Штатами очередные санкции свидетельствуют о беспомощности американской внешней политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран назвал провалом политику «максимального давления» США