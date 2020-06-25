Киев, , 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины. Об этом информирует МИД Украины в своем пресс-релизе.

«Расцениваем демонстрацию Россией в ходе так называемых «военных парадов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма», — говорится в.

В документе отмечается, что парады представляют «серьёзную угрозу европейской безопасности». Кроме того, парады были названы российской «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.

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