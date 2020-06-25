Тегеран, , 04:44 — REGNUM Очередной пакет санкций США в рамках так называемый тактики «максимального давления» официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «полным провалом». Об этом представитель внешнеполитического ведомства Ирана написал он в Twitter.

Индивидуальные санкции против пяти капитанов иранских судов, которые транспортировали топливо в Венесуэлу, говорят о провале тактики «максимального давления».

«Отчаянные шаги США против иранских частных лиц, вроде тех, что объявил госсекретарь Помпео — просто сигнал о жалком провале так называемого «максимального давления», — написал представитель ведомства.

По его словам, Иран и Венесуэла, как и прежде «непоколебимы» в противодействии незаконным санкциям США.

Как 23 июня сообщало ИА REGNUM, Мусави осудил принятую резолюцию ООН по правам человека, отметив, что двойные стандарты и злоупотребление механизмами ООН является постыдным шагом.

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