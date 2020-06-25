Париж, , 04:38 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон предполагает 26 июня провести в формате видеоконференции переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об 24 июня сообщает пресс-служба администрации президента французской республики.

«Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня», — говорится в сообщении.

По информации Елисейского дворца, предполагается обсуждение с российским лидером Украины, Ливии, Ирана и ситуации с распространением коронавируса. А также «основных кризисов, которые фигурируют в повестке дня Совбеза ООН» и «вопросов обеспечения стратегического равновесия».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко выразил сожаление, что из-за индивидуальных санкций французская сторона не может пригласить членов Совета Федерации к себе для проведения межпарламентских переговоров, и это является серьёзным препятствием для развития диалога между двумя странами.

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