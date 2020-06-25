Мэдисон, США, , 04:38 — REGNUM Власти штата Висконсин после прошедших накануне беспорядков в Мэдисоне готовы привлечь Национальную гвардию, заявил губернатор Тони Эвер. Об этом он написал 24 июня на своей странице в Twitter.

«Мы готовы активировать Национальную гвардию Висконсина для охраны зданий и инфраструктуры штата», — написал Эверс. По его словам, сейчас проводится работа по составлению «точного представления о реакции правоохранительных органов на события минувшей ночи и их планах на случай повторения этих событий».

Губернатор отметил, что до последнего времени демонстрации протеста в столице штата имели мирный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста против расизма началась в столице штата городе Мэдисон вечером 23 июня и переросла в беспорядки. Поводом для протестов стал арест чернокожего из числа демонстрантов, явившегося в ресторан с бейсбольной битой и громкоговорителем.

Протестующие били витрины магазинов, совершили нападение на сенатора Тима Капентера, попытались ворваться в здания Капитолия и снесли два памятника, в том числе обезглавили памятник полковнику Гансу Христиану Хэгу, выступавшему за отмену рабства.

Читайте ранее в этом сюжете: В американском Висконсине протестующие против расизма снесли два памятника