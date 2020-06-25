Тегеран, , 08:05 — REGNUM 24 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере сослался на свой телефонный разговор с китайским коллегой и заявил, что они договорились об укреплении стратегических отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Накануне китайского фестиваля лодок-драконов я был очень рад провести видеоконференцию с китайским государственным советником и министром иностранных дел Ван И», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте, отметив: «Мы достигли консенсуса по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, продвижению 25-летнего плана двустороннего сотрудничества и укреплению взаимной поддержки в международных делах».

Во время телефонного разговора с китайским представителем Зариф высоко оценил успешные действия Китая в борьбе с COVID-19 и охарактеризовал взаимную поддержку как новую возможность проявить сочувствие и солидарность. Обе стороны обсудили развитие двусторонних отношений, одностороннюю политику США и последние события вокруг иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Зариф резко осудил вмешательство США и некоторых западных стран во внутренние дела Китая, заявив, что такой подход приведет к ослаблению международной стабильности. Он выразил надежду на подписание всеобъемлющего документа о сотрудничестве.