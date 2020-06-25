Тегеран, , 08:05 — REGNUM 24 июня спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что «сионистский режим» Израиля сталкивается с разрушительным кризисом изнутри. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал эти замечания на встрече с палестинским послом в Тегеране Салахом аз-Завави. Он отметил, что палестинский вопрос имеет скорее религиозный оттенок, чем политический.

Говоря о важности поддержания стабильности на пути сопротивления и о позиции, занятой Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи и в целом Ираном в отношении содействия освобождению Иерусалима, он подчеркнул, что поддержка Ираном Палестины и Сектора Газа свидетельствует об иранской принципиальной политике в отношении Палестины.

«Сионистский режим вообразил, что палестинская молодежь забудет свою историю и родину, и это при том, что после семи десятилетий оккупации Палестины молодые поколения стали более решительно отстаивать свои ценности и цели», — сообщил Калибаф.

Тем временем Аль-Завави поздравил Калибафа с избранием на пост спикера иранского парламента, заявив также о значимости Ирана в регионе. Он отметил, что после победы Исламской революции её отец-основатель Имам Хомейни осуществил свой план, бросив вызов США и Израилю.