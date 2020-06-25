Тегеран, , 08:18 — REGNUM 24 июня высокопоставленный иранский депутат посоветовал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не жертвовать законными интересами Ирана ради чрезмерных требований США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью агентству IRNA член комиссии меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Хосейн Нушабади заявил: «Европейские страны не привержены выполнению своих обязательств, но все еще продолжают давить на Иран, хотя и знают, что Исламская Республика всегда осуществляла свою ядерную деятельность под наблюдением МАГАТЭ и просто преследовала свое законное право на доступ к мирной атомной энергии».

«Недавнее заявление Франции, Германии и Соединенного Королевства, а также резолюция МАГАТЭ, утверждающая, что Иран не оказал полного сотрудничества и не предоставил доступ к двум ядерным объектам, показывают, что этот международный орган, вместо того чтобы выполнять свои естественные обязанности по проверке данных, стал инструментом в руках США и сионистского режима [Израиля], единственного обладателя ядерного оружия в Западной Азии», — отметил он.

«Европейцы не смогли даже разработать финансовый механизм для облегчения торгового обмена с Ираном», — заявил Нушабади, осуждая Европейский Союз за уступки Соединенным Штатам. Далее депутат призвал Великобританию, Францию и Германию сохранять верность своим обязательствам, а не оказывать международное давление на Иран.